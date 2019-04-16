Путин готовится к ядерной войне: в России сделали тревожное заявление

Мир

Россия хочет навязать Западу новую мировую войну. Первым плацдармом для военного столкновения с США может стать территория стран Балтии. Затем под выдуманным предлогом будут нанесены ядерные удары по целям в Европе. Такой прогноз озвучил публицист и политолог Андрей Пионтковский, покинувший Россию, но продолжающий следить за трендами в политике Кремля.

«Кремлевские правители убеждены, что победу в Четвертой мировой войне принесут не новые превосходящие противника системы ядерного оружия, а задуманная ими более изощренная и наглая стратегия использования давно имеющегося оружия… Путин будет играть не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и Запад в критический момент дрогнет и отступит», — заявил Пионтковский в своей статье для Радио «Свобода».

Целью для первого удара кремлевские стратеги могут выбрать страны Балтии, поскольку те удобны и с географической, и с политической точки зрения. «Там американцы не смогут уклониться от столкновения… Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне».

Продолжением боевых действий в странах Балтии может стать «ядерная дуэль» между Россией и Западом, причем продолжать ее могут вплоть до взаимного взаимоуничтожения. При этом аналитик убежден, что в Кремле вовсе не планируют настолько масштабную битву.

«Путинская повестка Четвертой мировой войны не ставит свой целью физическое уничтожение ненавистных США (чего действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства). Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение „Русского мира“, развал блока НАТО в результате неспособности США выполнить свои обязательства по 5-й статье ее Устава, дискредитация США как гаранта безопасности Запада, унизительный уход Запада из мировой истории», — считает Пионтковский.

Напомним, ранее Пионтковский в интервью «ФАКТАМ» выразил уверенность, что Украина сдержала захватнические планы Путина, а следующей целью для нападения кремлевские стратеги планировали страны Балтии. Также аналитик высказал мнение, что попытки договориться с Путиным изначально обречены.

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