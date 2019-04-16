Политика

Под Киевом готовили убийство известного криминального авторитета: в сети пошли слухи о покушении на Зеленского

История с задержанием под Киевом вооруженной банды получила продолжение. Появились слухи, что киллеры готовили покушение на кандидата в президенты. О масштабе цели говорила оснащенность наемных убийц: они обзавелись крупнокалиберным пулеметом ДШК и поджидали свою жертву у дороги, спрятавшись в джипе.

Первым многозначительные выводы, увидев место задержания, сделал народный депутат Антон Геращенко. Он обратил внимание, что банду обнаружили рядом с автотрассой к селу Иванковичи и коттеджному поселку «Перлина Італії», то есть поблизости от того района, где проживает Владимир Зеленский.

В Генпрокуратуре на это заявили, что выводы депутата притянуты за уши. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что киллеры готовили убийство криминального «авторитета», который также проживает неподалеку.

«Задержанная возле села Иванковичи вооруженная группа лиц готовила преступление против одного известного криминального „авторитета“, а не кандидата в президенты… Никакого отношения группа лиц к кандидату в президенты Зеленскому не имеет. В правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке преступления в отношении Зеленского. Преступление готовилось против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает поблизости», — объяснила Сарган.

Напомним, при задержании группы бандиты оказали вооруженное сопротивление. У задержанных изъяли оружие и большой запас патронов. Следствие считает, что банду наняли некие «авторитеты» из Львовской области, чтобы отомстить за попытку убийства во Львове бизнесмена Богдана К. в 2016 году.

Ранее кандидат в президенты Зеленский заявил, что против него готовят провокации. Именно такими опасениями он объяснил, почему передумал приежать на НСК «Олимпийский» и сдавать анализы.

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