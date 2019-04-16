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«Работа с 9 до 17 — это не мое»: звезда Instagram расплакалась на видео из-за блокировки ее аккаунта (фото, видео)

21-летняя американская блогерша Джесси Тейлор опубликовала очень эмоциональное видео, в котором пожаловалась на то, что ее аккаунт в Instagram закрыли из-за козней недоброжелателей. А это был единственный источник ее доходов. Плача, Джесси говорила, что она чувствует себя так, будто ее убили, и не знает, что теперь делать: нормальная работа с 9 до 17 часов — это не по ней, поскольку она ничего не умеет делать. Девушка говорила, что боится стать «бездомной проституткой».

Тейлор даже звонила в полицию, но там ей заявили, что дела об убийстве аккаунтов в соцсетях не рассматривают.

«Я ничто без моих подписчиков», — рыдала Джесси, у которой было 113 тысяч фолловеров.

Как сообщает Insider, позже руководство соцсети признало, что произошла ошибка и аккаунт Тейлор был восстановлен. Джесси заявила, что абсолютно счастлива, образно добавив, что иногда «приходится пережить дождь, чтобы получить радугу».





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