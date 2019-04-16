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Экс-футболист «Ливерпуля» победил страшную болезнь
Бывший защитник английского «Ливепуля» 33-летний Хосе Энрике (на фото с Юргеном Клоппом), завершивший карьеру в 2017 году, победил страшную болезнь.
В мае прошлого года испанцу поставили диагноз опухоль мозга. Летом Энрике был прооперирован, после чего проходил курс реабилитации. Спустя 10 месяцев он поборол болезнь, о чем сообщил в Instagram.
«Итак, ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург доктор Симал позвонил мне после получения результатов МРТ. Он подтвердил мне, что я чист! Он сказал, что все чисто и выглядит отлично. Поэтому теперь полный вперед! Снова говорю спасибо каждому из вас за поддержку», — написал Хосе Энрике.
Отметим, что за годы карьеры защитник Хосе Энрике, кроме «Ливерпуля» (провел за команду 99 поединков и забил два мяча, выиграв Кубок английской лиги), выступал также за «Сельту», «Вильярреал», «Ньюкасл» и «Сарагосу».
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Фото Getty Images
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