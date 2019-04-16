Политика

Украинцы должны проголосовать не за лицо, а за программу кандидата, — Рабинович

На выборах нужно голосовать не за лицо, а за программу, с которой выступает кандидат. Такое мнение высказал народный депутат Украины и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович на телеканале NewsOne.

«Первое, что должен сделать президент, если у него есть совесть, — провести общенациональный референдум о том, какой должна быть наша страна», — заявил парламентарий.

Народный депутат также подчеркнул, что нынешние политики не уточняют сроки своих предвыборных обещаний. Глава «Оппозиционной платформы — За життя» отметил, что украинцам стоит обращать больше внимания на программы кандидатов, а не на то, как они выглядят.

«В своих предвыборных обещаниях кандидаты не уточняют, как они все выполнят. Они и сами этого не знают. Нам нужно перестать выбирать лицо, вы же не женитесь! Выбирайте совсем другое — программу, с которой этот человек планирует решать основные вопросы нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

По словам Рабиновича, в стране необходимо сформировать профессиональное правительство, которое не будет связано с политическими партиями.

Политик предложил поставить точку в практике распределения мест в правительстве по квотам партий, сформировавших коалицию в Верховной Раде: «Нам необходим Кабмин, в котором парламентарии не будут распределять портфели по квотам. Мы — за профессиональное правительство, которое не имеет связи с партиями».

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