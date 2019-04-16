Проект "Украина" будем закрывать: Москаль выступил с громким заявлением накануне выборов

Политика

У украинцев есть риск лишиться государства после выборов, если к власти по итогам голосования придет президент-дилетант. Об этом предупредил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«Если не будет профессионалов, то такой проект, как „Украина“, будем потихоньку закрывать», — констатировал Москаль в эфире программы «Ваша Свобода» с Виталием Портниковым на радио «Свобода».

По словам Москаля, нынешней весной перед выборами население явно переживает «массовый психоз и массовые сезонные заболевания». Выражается это в инфантилизме и вере в сказку о волшебном исполнении желаний на второй день после голосования.

«Я со многими людьми общаюсь. Люди воспитаны на русских народных сказках про то, что есть золотая рыбка. Я не преувеличиваю», — говорит руководитель области.

В качестве примера такой искренней веры в чудо Москаль привел разговоры с представителями старшего поколения: «Говорят: вот 21 апреля мы голосуем, а 22-го газ будет в десять раз дешевле, хлеб — в пять раз дешевле. А я им говорю: люди добрые, вы с какой планеты?».

Глава области поделился своими прогнозами на второй тур выборов. «Будет ли у нас профессиональный президент? Выберут нынешнего — то будет. А второй… Почему он избегает контактов? Потому что он читает тексты, которые пишут авторы. Вот если бы он был автором… А он, я так понял, не очень может», — объяснил Москаль.

Напомним, ранее аналитики предупредили, что после выборов Украина рискует оказаться в ситуации 2014 года, когда Москва будет искать слабые точки и продавливать свои интересы. В воздухе витает реванш прокремлевских сил.

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