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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про пожар в Нотр-Дам де Пари (фото)

11:52 16 апреля 2019 271
обложка журнала
Инф. «ФАКТОВ»

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь подтвердил свою скандальную репутацию. Авторы доказали, что у них не существует запретных тем для шуток. Новая карикатура в еженедельнике посвящена масштабному пожару в соборе Парижской Богоматери, из-за которого величественный символ французской столицы сильно поврежден.

На обложке свежего номера журнала предстал французский президент с пылающим собором на голове и сообщающий, что реформы во Франции явно придется начинать со строительной сферы, а конкретно — с несущих конструкций.

шарли эбдо
Напомним, ранее Charlie Hebdo посвятил карикатуру выходкам мигрантов в Кельне, выборам Путина в России и последнему футбольному чемпионату мира с танками у ворот.

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