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У звезд турецкого сериала «Королек — птичка певчая» родился первенец (фото)
У звезд популярного турецкого телесериала «Королек — птичка певчая» родился первенец. 32-летняя актриса Фахрие Эвджен родила сына своему 34-летнему мужу Бураку Озчивиту. Как сообщает TRT, вес новорожденного, которому дали имя Каран, 3,67 килограмма, рост — 52 сантиметра. Озчивит присутствовал при родах.
Фахрие и Бурак познакомились во время совместных съемок в телесериале «Королек — птичка певчая», где она играла Фериде, а он — Кямрана. В декабре 2016 года пара объявила о помолвке, а свадьбу сыграла в июне 2017-го.
Бурак Озчивит родился в Стамбуле. С 2003 по 2007 годы работал в модельном бизнесе. В 2003 году он завоевал титул «Лучшая модель Турции», а в 2005 году занял второе место в конкурсе «Лучшая модель мира». Актером он стал в 2006 году. Мировую популярность принесло ему участие в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь».
Фахрие, дочь турка и черкешенки, появилась на свет в немецком городе Золлинген. Поступила в Дюссельдорфский университет. В 2005 году девушка вместе с матерью отправилась отдыхать в Стамбул, где ей неожиданно предложили роль в сериале «Никогда не забывай». По окончании схемок Фахрие решила продолжить актерскую карьеру. На известна также по фильму «Любовь похожа на тебя», сериалам «Листопад» и «Курт Сеит и Шура».
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