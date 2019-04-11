Дональд Трамп станет дедушкой в десятый раз

Мир

Президент США Дональд Трамп в августе этого года в десятый раз станет дедушкой. Его средний сын, 35-летний Эрик Трамп, объявил в соцсети Twitter в том, что они с 36-летней женой Ларой ждут ребенка. У Эрика и продюсера Лары Юнаске, поженившихся в 2014 году, уже есть сын сын Эрик Люк Трамп, который родился в сентябре 2017 года.

У старшего сына президента, Дональда Трампа-младшего, есть пятеро детей от его бывшей жены-модели Ванессы: 11-летняя Кай, 10-летний Дональд III, семилетний Тристан, шестилетний Спенсер и четырехлетняя Хлое. У старшей дочери Трампа Иванки и ее мужа-бизнесмена Джареда Кушнер — трое отпрысков: семилетняя Арабелла, пятилетний Джозеф и трехлетний Теодор.

Дональд-младший, Иванка и Эрик — дети Трампа от его первого брака, с бывшей моделью Иваной Зельничковой. От второй супруги Марлы Мейплз у президента есть незамужняя 25-летняя дочь Тиффани. А от нынешней супруги Мелании — 13-летний сын Бэррон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Иванка Трамп показала забавные фото спящих сыновей.

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