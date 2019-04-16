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- 12:30 На Львовщине заживо сгорели полтысячи свиней
На Львовщине заживо сгорели полтысячи свиней (видео)
Масштабный пожар произошел на территории крупного частного предприятия, расположенного в селе Лещин Жидачевского района Львовской области. Загорелось здание свинофермы площадью 1680 квадратных метров. К приезду пожарных огонь уже распространился на значительную площадь.
— Основные усилия пожарные сосредоточили на спасении животных и на том, чтобы огонь не перебросился на соседние здания, — сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области. — Пожар сопровождался значительным выделением угарного газа, из-за чего спасателям приходилось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Пожарные вывели из пылающего здания фермы 1100 свиней.
Огонь ликвидировали через два часа. Пожар успел уничтожить крышу свинофермы и 500 свиней. Причина возгорания устанавливается.
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