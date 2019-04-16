На Львовщине заживо сгорели полтысячи свиней (видео)

Происшествия

Масштабный пожар произошел на территории крупного частного предприятия, расположенного в селе Лещин Жидачевского района Львовской области. Загорелось здание свинофермы площадью 1680 квадратных метров. К приезду пожарных огонь уже распространился на значительную площадь.

— Основные усилия пожарные сосредоточили на спасении животных и на том, чтобы огонь не перебросился на соседние здания, — сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области. — Пожар сопровождался значительным выделением угарного газа, из-за чего спасателям приходилось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Пожарные вывели из пылающего здания фермы 1100 свиней.

Огонь ликвидировали через два часа. Пожар успел уничтожить крышу свинофермы и 500 свиней. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о масштабном пожаре в Одесской области: в заказнике «Тарутинская степь» — выгорело около шести тысяч гектаров как заповедной территории, так и прилегающей к ней.

А под Черновцами «чрезвычайники» спасли на пожаре зайчонка.

Между тем чуть более года назад на Николаевщине произошел жуткий случай: свиньи отгрызли голову и руку 80-летнему мужчине.

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