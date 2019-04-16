Названа дата премьеры популярного сериала Риз Уизерспун «Большая маленькая ложь» (фото, видео)

Шоу-бизнес

Канал HBO обрадовал поклонников драматического сериала «Большая маленькая ложь», объявив дату премьеры звездного фильма. Продолжение семейной детективной истории с хитрыми переплетениями судеб главных героинь состоится уже 9 июня.

Главные роли в проекте по-прежнему играют Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн. Во втором сезоне к звездному актерскому составу присоединится оскароносная Мерил Стрип. Она исполнит роль свекрови героини Николь Кидман. Мать погибшего Перри Райта приезжает в Монтерей, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

В первом опубликованном тизере она намекает, что знает, кто именно убил его. «Мой сын мертв. Я хочу знать, что случилось той ночью… Мне очень хочется спросить вас, но я не думаю, что смогу узнать правду, не так ли?» — говорит героиня Стрип, разговаривая с Риз Уизерспун.

Напомним, пилотная серия продюсерского проекта Риз Уизерспун «Большая маленькая ложь» вышла в 2017 году. Первый сезон сериала создан на основе одноименного романа Лиян Мориарти о жизни богатых семей, проживающих в роскошном калифорнийском районе Монтерей. Сценаристом выступил Дэвид В. Келли. Сериал стал одним из самых популярных в 2017 году.

В первом сезоне череда вечеринок и роскошных будней у океана прервалась страшной новостью: на благотворительном балу было совершено убийство. Однако ни имя жертвы, ни личность убийцы до последней серии первого сезона не разглашались.

Опубликован первый тизер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь».

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