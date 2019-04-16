Суд обязал НАБУ взяться за растрату «Кинокварталом» денег из госбюджета, — Александр Дудка

Деньги

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро внести ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении, поданном ОО «Союз добровольцев» к НАБУ. Соответствующее определение суда передал в НАБУ председатель общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дудка. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы обратились в суд и получили определение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим определением следственный судья Соломенского райсуда обязал внести данные в ЕРДР данные по нашему заявлению», — сказал он.

По словам общественного активиста, ООО «Киноквартал», основателем которого является Владимир Зеленский, часть денег на съемки фильма «Я, ты, он, она» получило из госбюджета. Согласно законодательству, при финансировании из госбюджета этот фильм должны были снимать на украинском или крымскотатарском языках. Вместо этого он был полностью русскоязычным. Таким образом, по мнению общественных активистов, в этом есть признаки уголовного преступления — растрата государственных средств.

Александр Дудка рассказал, что по данному факту он обращался в правоохранительные органы еще в январе текущего года. Потом его обращение было перенаправлено в НАБУ, которое проигнорировало заявление о преступлении. После этого он обратился в Соломенский райсуд, который и обязал НАБУ открыть дело по факту растраты государственных средств.

Как сообщалось, в начале марта директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что бюро не расследует дел, в которых фигурируют кандидаты на пост президента.

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