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242 года на троих: «Аякс» перед битвой с «Ювентусом» показал своих болельщиц-старушек (фото)
Голландский «Аякс» перед ответным поединком ¼ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 16 апреля в Турнире, познакомил болельщиков со своими «Старыми синьорами» (такое прозвище у итальянского гранда).
Три дамы — 82-летняя Мип (на фото в заголовке), 84-летняя Соня и 76-летняя Марианна (242 года на троих!) рассказали о том, как болеют за клуб из Амстердама и о своей любви к команде и отдельным игрокам.
«Я настоящий фанат «Аякса». Мой муж часто переходит в спальню, чтобы спокойно посмотреть игру. Он считает, что я не могу держать рот на замке и не объективна в оценках происходящего на поле. Когда в игре кипят страсти, я то и дело выпрыгиваю из кресла.
«Аякс» сегодня действительно хорошая команда. Они стоят друг за друга, и это очень важно. Де Лигт, Ван де Беек, Тадич, Зиех и Нерес — замечательные игроки. Я также думаю, что Дейли Блинд отличный парень. Его отец был хорош, но Дейли, на мой взгляд, еще лучше.
Конечно, я надеюсь, что они выиграют в Турине. «Ювентус» не так хорош, но у них есть Криштиану Роналду. Ужасный парень!" — рассказала официальному сайту ФК «Аякс» 82-летняя Мип.
84-летняя Соня
76-летняя Марианна
Напомним, что первая встреча «Аякса» и «Ювентуса» завершилась в Амстердаме вничью (1:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 103-летний фанат посетил матч «Ливерпуля» по личному приглашению Клоппа.
Фото ФК «Аякс»
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