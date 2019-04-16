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Как выглядит Нотр-Дам де Пари после пожара: невероятные фото с высоты птичьего полета
Собор Парижской Богоматери после масштабного пожара 15−16 апреля выглядит удручающе. Черными пустотами зияют пространства на месте главного шпиля (он первым обрушился при пожаре) и крыши собора.
Фотографии с места пожара приводит сайт Gigarama. 96-метровый шпиль был выполнен из свинца и дерева, каркас крыши также был деревянным с покрытием из свинца. Уже через час после пожара вся эта конструкция не выдержала и рухнула.
По предварительным оценкам, в огне были уничтожены 60% крыши собора. Но благодаря арочным перекрытиям основные потери ограничились верхним уровнем здания. При пожаре выстояли массивные стены собора, западный фасад, Северная и Южная башни.
Считается, что пожар начался в чердачных помещениях или на крыше здания. Пока что версия об умышленном поджоге не рассматривается, проверяется возможность вмешательства «человеческого фактора»: неосторожности или нарушения правил техники безопасности во время выполнения реставрационных работ в соборе.
Нотр-Дам де Пари внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно собор принимал до 14 миллионов посетителей.
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