В Париже Фонд Янковского и Госкино провели «Новую волну украинского кино»

Мир

С 5 по 10 апреля 2019 года в Париже Фонд Игоря Янковского и Государственное агентство Украины по вопросам кино при поддержке Посольства Украины во Франции провели кинофестиваль Nouvelle vague du cinéma Ukrainiеn («Новая волна украинского кино»).

Кинофестиваль проходил в одном из самых престижных кинотеатров Франции Le Grand Rex Paris на Больших бульварах. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди французской публики и представителей украинской диаспоры: задолго до начала сеансов публика выстраивалась в очереди у кинотеатра, и подобное повторялось во все дни киносмотра.

Зал кинотеатра Le Grand Rex Paris

Открывали фестиваль бизнесмен и меценат Игорь Янковский, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«То, что у нас на всех сеансах в Париже полный аншлаг, это большой успех украинского кинематографа. Мы седьмой год помогаем продвигать украинское кино за рубежом. Еще несколько лет назад мы с трудом собирали фильмы для показа на кинофестивалях. Сейчас же есть реальная конкуренция между украинскими фильмами. И это очень здорово. Мы присутствуем при возрождении отечественного кинематографа и это действительно новая волна молодых талантливых авторов, которые заслуженно получают призы на мировых кинофестивалях», — отметил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Игорь Янковский с супругой Светланой Сухиной и Олегом Скрипкой

Также Игорь Янковский напомнил о судьбе незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и призвал к освобождению всех украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах. Зал ответил ему флешмобом с плакатами #FreeSentsov.

Флешмоб с плакатами #FreeSentsov

Лента «Дикое поле» режиссера Ярослава Лодыгина по культовому роману Сергея Жадана «Ворошиловград» открыла кинофестиваль. Фильм представили режиссер Ярослав Лодыгин, глава Госкино Украины Филипп Ильенко, соавтор сценария писатель Сергей Жадан, продюсеры фильма Владимир Яценко (Украина) и Миклош Гимеш (Швейцария).

«Я верю в успех украинского кино в целом, я уже его вижу. Когда я пять лет назад начал работать в Госкино, и мечтать не мог о таком успехе. Меня спрашивали, зачем я иду в Госкино, что здесь ничего не будет, кроме позора. Мне кажется, что мы все вместе продемонстрировали положительный результат. Такого уровня развития кинематографии в Украине не было с 1980-х годов, когда киноиндустрия была масштабной. Сегодня мы видим мощное движение вперед», — подчеркнул глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

В первый день, после премьеры «Дикого поля», в Париже состоялся прием в REX Club, на котором с акустическим концертом выступил Олег Скрипка. Лидер группы «ВВ» исполнил как украинские, так и французские песни, напомнив, что около семи лет жил во Франции. Олег Скрипка участвовал в кинофестивале в качестве автора музыки к короткометражному фильму Олеся Санина «Анна», посвященному памяти известной украинки, ставшей королевой Франции.

Памятник дочери князя Ярослава Мудрого - Анне Киевской

На торжестве по случаю открытия кинофестиваля «Новая волна украинского кино» состоялась презентация памятника дочери князя Ярослава Мудрого — Анне Киевской, которая стала королевой Франции и прабабушкой многих европейских монархов. Игорь Янковский от имени украинских кинематографистов передал памятник послу Украины во Франции Олегу Шамшуру с целью дальнейшей его установки в Париже. Точно такие же памятники Анне Киевской в рамках проекта «Путь королевы», инициированного куратором Anna de Kiev Fest Федором Баландиным, уже установлены в Киеве, Кракове и Тулузе.

Кинотеатр Le Grand Rex Paris

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter