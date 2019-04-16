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На ближайших парламентских выборах партия Рабиновича и Медведчука заняла бы второе место, – КМИС
Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За життя» заняла второе место в рейтинге среди политических сил, которые могут пройти в парламент. Об этом стало известно из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен с 9 по 14 апреля.
По результатам социологического исследования, если бы выборы в Верховную Раду прошли в середине апреля, то среди опрошенных, определившихся с выбором, партия «Слуга народа» кандидата в президенты Владимира Зеленского заняла бы первое место с показателем в 25,9%. На втором месте — партия «Оппозиционная платформа — За життя» — 15,7%. «Блок Петра Порошенко «Солидарность» с 13,9% поддержки финишировал бы третьим. На четвертом месте партия Юлии Тимошенко «Батьківщина» — 12,1%. На пятом — «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко с показателем в 5,1%. Шестое место занимает партия «Сила и честь» Игоря Смешко — 5%. Остальные политические силы, согласно полученным данным, не проходят в парламент нового созыва.
Социологи отмечают увеличение электоральной поддержки у партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За життя». «Батьківщина» и «Гражданская позиция» несколько потеряли свои позиции в рейтинге политических партий. Так, Радикальная партия Олега Ляшко, по данным социсследования, не проходит в Верховную Раду, а «Оппозиционный блок» вытеснила политсила Смешко.
Опрос проводился методом личного интервью, опрошено 2004 респондента в 129 населенных пунктах всех регионов страны (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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