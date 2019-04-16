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Под Киевом юные хулиганы устроили жуткий погром на кладбище (фото)
Несколько подростков из города Узин Киевской области ради развлечения устроила акт вандализма на сельском кладбище в Белоцерковском районе. Напомним, вналогичное преступление ранее произошло в Донецкой области, где скучающие подростки разрушили более десятка памятников.
Как установила полиция, инциденту на кладбище в селе Малая Антоновка предшествовала кража хулиганами металлических труб с территории местного сахарного завода. Сдав их в металлолом, подростки выручили 137 гривен, которые потратили на алкоголь.
Несовершеннолетние хулиганы, среди которых оказались дети 9, 10 лет и двое 13-летних, повредили семь надгробий, три из которых были уничтожены полностью и реставрации не подлежат.
Задержанные вандалы
По факту вандализма открыты два уголовных производства — по части 3 статьи 185 («Кража») и по части 3 статьи 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции Киевской области.
Напомним, в Могилев-Подольском Винницкой области вандалы надругались над могилой защитника Украины, бойца полка «Азов» Владислава Дюсова, погибшего в Широкино
Фото полиции Киевской области
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