Под Киевом юные хулиганы устроили жуткий погром на кладбище (фото)

Происшествия

Несколько подростков из города Узин Киевской области ради развлечения устроила акт вандализма на сельском кладбище в Белоцерковском районе. Напомним, вналогичное преступление ранее произошло в Донецкой области, где скучающие подростки разрушили более десятка памятников.

Как установила полиция, инциденту на кладбище в селе Малая Антоновка предшествовала кража хулиганами металлических труб с территории местного сахарного завода. Сдав их в металлолом, подростки выручили 137 гривен, которые потратили на алкоголь.

Несовершеннолетние хулиганы, среди которых оказались дети 9, 10 лет и двое 13-летних, повредили семь надгробий, три из которых были уничтожены полностью и реставрации не подлежат.

Задержанные вандалы

По факту вандализма открыты два уголовных производства — по части 3 статьи 185 («Кража») и по части 3 статьи 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции Киевской области.

Напомним, в Могилев-Подольском Винницкой области вандалы надругались над могилой защитника Украины, бойца полка «Азов» Владислава Дюсова, погибшего в Широкино

Фото полиции Киевской области

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