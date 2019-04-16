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«Аякс» вслед за «Реалом» выбил из Лиги чемпионов и команду Криштиану Роналду: видеообзор матча
Во вторник, 16 апреля, на 41-тысячном стадионе в Турине состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и голландским «Аяксом», в котором команда Массимилиано Аллегри сенсационно уступила амстердамцам — 1:2 (Криштиану Роналду, 28 — ван де Беек, 34, де Лигт, 67).
Как известно, первая встреча соперников на «Йохан Кройфф Арене» завершилась вничью (1:1), и подопечные Эрика тен Хага горели желанием повторить свой мадридский подвиг (в 1/8 финала «Аякс» после домашнего поражения — 1:2 разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» — 4:1).
Без пяти минут чемпион Италии «Юве» повел в счете на 28-й минуте, когда рефери после обращения к системе VAR все же засчитал мяч Криштиану Роналду, забитый головой (португалец не уходит с поля без гола в семи подряд четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов!).
Впрочем, радовались трибуны недолго (наиболее рьяные фанаты туринского клуба до перерыва не поддерживали своих любимцев в знак протеста против повышения цен на билеты до 30 процентов). На 34-й минуте неудачно выдержанная обороной хозяев офсайдная линия позволила ван де Бееку оказаться один на один с голкипером «Юве» Щенсны и точно пробить в угол ворот — 1:1.
После перерыва амстердамцы вообще схватили команду Аллегри «за горло», и только блестящая реакция польского голкипера спасла «Юве» от гола после «выстрелов» Зиеха и ван де Беека. Впрочем, помешать 19-летнему капитану голландцев де Лигту (на фото) точно пробить головой после подачи углового Щенсны не смог — 1:2. «Аякс», обыгравший «Ювентус» впервые с 1974 года, в полуфинале! Криштиану Роналду четвертый раз подряд Лигу чемпионов не выиграет.
1:0 Криштиану Роналду (28-я мин.)
1:1 ван де Беек (34-я мин.)
1:2 де Лигт (67-я мин.)
Следует отметить, что утром в день матча на «Ювентус Стэдиум» итальянская полиция задержала 54 фаната «Аякса», у которых были обнаружены оружие, петарды и дымовые шашки. Агрессивно настроенных болельщиков амстердамского клуба выдворили из Италии.
В полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» 30 апреля в гостях и 8 мая дома сразится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», которые сыграют 17 апреля (в первой встрече команда Александра Зинченко проиграла — 0:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» добыла путевку в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images
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