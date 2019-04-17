В Киеве проведут весенний флешмоб «Велосипедом на работу»

Украина

В Киеве 19 апреля, в пятницу, состоится флешмоб «Велосипедом на роботу», о чем сообщили организаторы мероприятия U-Cycle «Ассоциация велосипедистов Киева».

К акции могут присоединиться все желающие, только предварительно следует зарегистрироваться по ссылке: http://bit.ly/2GiIpja. Участников, прибывших перед работой или учебой на Майдан Незалежности, ждет завтрак с кофе, конкурсы и фото на память. Вести флешмоб будет телеведущая Марыся Горобец.

На двухколесном транспорте можно добираться в центр города поодиночке или скооперироваться с участниками из своего района (в этом случае пригодится карта сбора велоколонн) или с коллегами по работе.

Организаторы акции выступают за то, чтобы как можно больше людей пользовались велосипедом для поездок на работу, учебу и по делам. Этот вид транспорта может заменить автомобиль, маршрутку — на двухколесном ездить не только экономичнее, но здорово и весело. Поездка на велобайке бодрит получше кофе, а еще повышает жизненный тонус и производительность, улучшает качество жизни в мегаполисе.

На Майдане проведут конкурсы: в одном (Best Corporate Team) определят три самые многочисленные корпоративные велоколонны, в другом — лучший деловой лук среди участников (следует предварительно зарегистрироваться). Желающие присоединиться к волонтерской группе и помочь организаторам акции могут зарегистрироваться по ссылке: http://bit.ly/bike2work2019

Программа флешмоба «Велосипедом на работу»:

7:00—07:30 — старт колонны из районов для тех, кто хочет добираться в компании;

8:00—8:30 — встреча на Майдане Незалежности, утренний кофе, музыкальное сопровождение, общение;

8:30—8:40 — конкурсы «деловой велосипедный лук» и Best Corporate Team;

08:40—8:45 — фото на память;

8:45—10:00 — продолжение общения, кофе.

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