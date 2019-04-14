17 апреля 2019

Не знаю другого более совершенного и универсального оружия, чем… слово. Владеющий этим оружием человек может убивать и возвращать к жизни, ранить и исцелять, хвалить и поливать грязью, любить и ненавидеть, утешать и добивать, поддерживать и угнетать, дразнить и увлекать, сочувствовать и сыпать соль на раны, лелеять и втаптывать в грязь, безжалостно издеваться и трепетно превозносить… Я привёл здесь лишь малую долю примеров, способных продемонстрировать бесконечный список возможностей слова, владение которым может вознести человека на вершину славы, а неосторожное обращение способно ранить и его самого, и окружающих, все чаще бросая не владеющего им беднягу в пучину унижения и прозябания, духовной и физической нищеты.

Примеров тому масса. Вот лишь один из них. На уроке ораторского мастерства в момент, когда благодарные ученики с восторгом прислушивались к каждому слову признанного мастера, один из них вдруг обрушился с упреками в адрес учителя:

- Ну, сколько можно? Одно и то же! Разве станет человек святым от того, что ты все время повторяешь: «Бог, Бог, Бог…»? Разве будет грешником тот, кто постоянно слышит: «Грех, грех, грех…»?

- Сядь на место, негодяй, — неожиданно грубо ответил учитель, славившийся толерантным отношением к ученикам.

В ответ на эти слова возмутитель спокойствия обрушился на учителя с новыми упреками, подкрепляя их грубыми выражениями и даже проклятиями.

- Извини, я был неправ, — вдруг оборвал его учитель. — Я погорячился. И сейчас приношу свои извинения.

Грубиян замер от неожиданности, а затем, приняв извинения, сел и затих.

- Ну, вот вам наглядный пример того, — сказал учитель, — как слово может привести человека в ярость, а может и мягко успокоить…

Я очень люблю истории, рассказывающие о силе слова. Может быть, потому что самому всю жизнь приходится не только этим жить, но ещё и на жизнь зарабатывать. А, может быть, по иной какой причине. Поэтому позвольте тут же на ещё одном рассказе остановиться.

Решив сделать выбор между двумя претендентами на должность посла, правитель небольшого государства отправил их с одним и тем же заданием через пустыню, заселенную бедуинами и разбойниками и кишевшую по ночам дикими зверями. Им следовало всего-то лишь, сумев пересечь её, вручить грамоту главе соседнего государства.

Первый претендент вернулся с заявлением о том, что миссию выполнить просто невозможно. Облачившись в посольские одежды, он потребовал у бедуинов право на ночлег в чужом доме, из которого был тут же изгнан на улицу, где подвергся нападению разбойников, раздевших его донага. Вот почему в таком виде пускать его во дворец на следующий день никто, естественно, не стал.

Второму же претенденту удалось достичь цели без всяких потрясений. В скромной одежде странника он был гостеприимно приглашён бедуинами на ночлег. Встретившихся затем разбойников он приветствовал пожеланием им хорошего пути. А во дворце главы соседнего государства, поразившись его знаниям придворного этикета, с радостью приняли грамоту.

Стоит ли говорить о том, в чью пользу сделал свой выбор правитель, нуждавшийся в надёжном после? Стоит лишь привести его мудрые слова, определившие этот выбор:

- МЕТАЛЛ УЗНАЕТСЯ ПО ЗВОНУ, А ЧЕЛОВЕК ПО СЛОВУ…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.