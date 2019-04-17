Происшествия

Под Хмельницком пассажирка выпала из маршрутки на ходу и впала в кому: детали ЧП

Поездка в переполненной маршрутке в городе Шепетовка (Хмельницкая область) обернулась комой для 63-летней пассажирки. По свидетельству очевидцев, женщина на полном ходу выпала на проезжую часть, так как решила опереться о неплотно закрытые двери. Об этом сообщил корреспондент ТСН.

После падения женщина получила многочисленные гематомы и в настоящее время медики готовят ее к сложной операции, и только по ее итогам должны дать прогнозы о дальнейшем состоянии пациентки.

В полиции, которая начала расследование по факту инцидента, заявили, что автобус был исправен, вопросы лишь в дверной ручке.

«Она (пассажирка. Ред.) держала в руках сумки, личные вещи. Оперлась на двери. Скорее всего она задней частью тела нажала на на ручку дверей», — сообщил журналистам старший следователь Шепетовского отдела полиции Руслан Порубенский.

Сам автобус до завершения расследования находится на штрафплощадке, а водителя отстранили от работы.

В случае, если следствие докажет вину транспортной компании в случившемся, суд может приговорить водителя к лишению свободы на 8 лет.

Отметим, подобные инциденты в Украине далеко не редкость. Так, в сентябре в Киеве аналогичная поездка в маршрутке завершилась для пассажира гибелью. А через некоторое время уже в Кривом Роге в такой же маршрутке на дорогу выпал уже 12-летний ребенок.

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