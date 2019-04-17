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- 10:01 В интернет-кафе в течение 50 часов не замечали, что посетителя парализовало
В интернет-кафе в течение 50 часов не замечали, что посетителя парализовало
В одном из интернет-кафе китайского города Шэньчжэнь персонал, изучавший камеры видеонаблюдения, обратил внимание, что один из посетителей не встает с места вот уже 50 часов. И даже не меняет позы. Поначалу сотрудники думали, что он чересчур увлекся. Однако, когда с клиентом попытались заговорить, выяснилось, что 42-летнего мужчину парализовало: он не мог двигаться, лишился дара речи и находился почти без сознания. Как сообщает китайский телеканал CCTV, посетителя доставили в больницу, где у него диагностировали обширный инсульт.
Врачи говорят, что инсульт у пациента произошел как минимум за сутки до его госпитализации. По их словам, если бы его доставили в больницу в течение первых трех-шести часов, было бы намного больше шансов избежать серьезного повреждения мозга. Мужчина остается в больнице, и медики пока не берутся делать прогнозы в отношении его состояния.
Точная причина кровоизлияния в мозг в данном случае не выяснена. Однако врачи предупреждают, что продолжительное сидение на одном месте и недостаток сна значительно повышают риск инсульта даже среди молодых людей.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», игравшему восемь часов подряд на компьютере 10-летнему мальчику понадобилась операция на кишечнике.
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