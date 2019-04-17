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В Украине ликвидировали очередной банк: вкладчикам вернули деньги
Национальный банк Украины продолжает процесс очистки банковской системы от ненадежных финансовых учреждений. На днях был окончательно ликвидирован банк «Даниэль». При этом в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что все средства вкладчикам этого банка были выплачены им в полном объеме.
По данным ФГВФЛ, на 1 апреля 2019 года общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составила 89,4 млрд гривен. По данным фонда, в Украине на эту дату насчитывалось 77 банков-участников, а в стадии ликвидации находилось 88 банков. При этом шесть банков ликвидированы, а в одном — введена временная администрация.
«Сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 10,88 млрд грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-март составили 893,04 млн грн», — говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.
Стоит напомнить, что президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом еще в конце прошлого года Кодекс по процедурам банкротства. Основные новшества кодекса — внедрение реальных механизмов оздоровления бизнеса, возможность проведения открытых и прозрачных аукционов, урегулирование деятельности арбитражных управляющих, а также введение процедуры признания неплатежеспособности физического лица (это означает, что должники по кредитам или «коммуналке» смогут объявить себя банкротами).
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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