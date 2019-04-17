Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без шокированной результатом девушки

Мир

Пользователь социальной интернет-платформы Reddit поделился с сообществом своей историей. 26-летний американец рассказал, что он и его 27-летняя девушка решили шутки ради пройти ДНК-тест, который предлагает Ancestry.com. Это крупнейшая генеалогическая компания в мире, которая позволяет отследить родственные связи. Результат шокировал их обоих. Выяснилось, что одним из предков бойфренда является известный серийный убийца его точного имени пользователь Reddit не назвал.

Пришедший в ужас парень расспросил своих старших родственников, и те признались, что знают об этом, но старались скрывать мрачную семейную тайну и максимально дистанцироваться от этой личности. Как пишет издание The Mirror, молодой человек сказал, что его подруга была потрясена и обеспокоена этим открытием, но он надеялся, что их отношения переживут неожиданное испытание. Однако он ошибся. Месяц спустя девушка заявила, что хочет с ним расстаться. «Она сказала, что очень любит меня, но то, что я одной крови с кем-то настолько злым, заставило ее взглянуть на меня по-иному», — рассказал американец. После этого парень спросил совета — как ему вернуть невесту.

Некоторые поддержали решение девушки. Однако большинство осудили ее поведение и рекомендовали парню не расстраиваться из-за такой потери. «Если она позволяет результатам с Ancestry.com встать на пути ваших отношений, это значит, что она уже собиралась уйти и просто искала способ» — написал один.

«Ей или был нужен предлог, или она просто полная дебилка. В любом случае ее уход только к лучшему», — написал другой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря Ancestry.com 88-летняя мать впервые встретилась с дочерью, которую в течение 69 лет считала умершей.

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