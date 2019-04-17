Стреляли и добивали дубинками: подробности ночной расправы над активистами под Одессой (фото, видео)

Происшествия

В пригороде Одессы на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников «Укртрансбезопасности» и представителей общественной организации «Украинский транспортный союз». Нападение произошло 16 апреля около 22:30 на посту «Дачное» в Беляевском районе, в пункте весового контроля. Трое мужчин ранены, они доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей общественников.

«В полицию обратился глава общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, находившихся на весовом пункте. Общественники контролировали, как работники взвешивают грузовые автомобили», — сообщили в полиции Одесской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия со потерпевшими и свидетелями уголовного преступления, а также принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей.

Как сообщили представители общественной организации «Украина — это мы», в частности ее лидер Виталий Голодок, которые побывали на месте происшествия, ЧП произошло на Киевской трассе, возле села Дачное, где также находится полицейский пост.

По словам очевидцев, поздно вечером во вторник, 16 апреля, внезапно пропало электричество и в это время несколько десятков человек в масках «зашли» со стороны села. Они стреляли в инспекторов «Укртрансбезопасности» и представителей «Украинского транспортного союза», которые вместе осуществляли мероприятия по контролю веса проезжающих грузовиков.

Очевидцы утверждают, что злоумышленники были вооружены, в том числе огнестрельным оружием и дубинками, которыми добивали потерпевших. Также неизвестные стреляли по припаркованным возле весового комплекса автомобилям, крушили их палками и пробивали колеса острыми предметами.

По данным Голодка, ранее сотрудники «Укртрансбезопасности» сообщали об угрозах, о чем было написано соответствующее заявление руководству Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Очевидцы также утверждают, что правоохранители на полицейском посту видели происходящее, но в ситуацию якобы не вмешивались.

После побоища неизвестные, которых, со слов свидетелей, было около 50 человек, сразу скрылись.

В то же время советник начальника областного главка полиции Руслан Форостяк озвучил неожиданную позицию.

«Что это за активисты стоят вместе с „Укртрансбезопасностью“, кормятся за их счет, проживают, и вообще ведут деятельность? — задает он вопрос и сам же отвечает: — Другие активисты напали, их действительно трудно назвать активистами, это уже похоже на бандитов: днем активисты, а ночью действуют, как бандиты. Как так получилось, что свет и камеры отключены только в „Укртрансбезопасности“ на весовом комплексе именно во время нападения? Я уверен, скоро мы получим ответы на эти и другие вопросы, связанные с дерзким нападением и с ситуацией вокруг весового комплекса вообще».

Позже Форостяк сообщил, что полиция знает, кто совершил нападение на активистов. Также он отметил, что у одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма и рваная рана на затылке.

В свою очередь активисты выложили в сеть несколько видео с нападавшими и транспортом, на котором те передвигались.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на улице застрелили ювелира Сергея Киселева — ключевого свидетеля по делу «бриллиантовых прокуроров». На этом убийцы не остановились: они планировали взорвать его родных, когда те соберутся на кладбище помянуть погибшего на 40-й день. Злоумышленников задержали. Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Киева, один из них — бывший сотрудник СБУ, еще один — бывший полицейский. Подозреваемых отправили под арест.

Фото Odessa online

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter