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Козырь в руках Украины: в Европе приняли важный документ для остановки газовой экспансии России

В понедельник, 15 апреля, Совет Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге утвердил изменения в Газовой директиве ЕС. Документ поддержали 27 стран — членов ЕС. Только одно государство — Болгария — воздержалось. Изменения вступят в силу в середине мая.

Они имеют важнейшее значение для Украины, поскольку распространяют европейские нормы на все газопроводы, по которым газ поступает в Европу из третьих стран. В первую очередь, это касается «Северного потока-2», по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря.

Обновленная Газовая директива ЕС автоматически не прекратит строительство этого трубопровода. Завершать проект или нет, может официально решить только частная компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому концерну «Газпром». А вот получить разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию стало намного труднее. «Северному потоку-2» придется соответствовать очень жестким требованиям, которые призваны обеспечить конкуренцию на европейском газовом рынке и защитить права потребителей.

Эксперты называют четыре основных требования. Первое из них гласит, что транспортировкой газа не может заниматься компания, которая этот газ добывает и продает. Необходимо разделение активов. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. Следовательно, «Газпрому» придется смириться с появлением отдельного оператора, независимого от российского концерна. Фиктивные компании основать не получится. Независимость будущего оператора будет проверять национальный регулятор Германии — Федеральное агентство по сетям, а Еврокомиссия получила полномочия контролировать соблюдение правил сертификации всех таких газовых операторов.

Второе требование тоже крайне неприятно для «Газпрома». Доступ к «Северному потоку-2» должны иметь третьи компании. Это позволит поддерживать здоровую конкуренцию.

Третье требование — тарифы будет устанавливать не «Газпром», а немецкий регулятор.

И последнее требование обязывает обеспечить прозрачную работу газопровода, особенно в вопросе безопасности поставок.

Действие Газовой директивы ЕС распространится как на новые, так и на уже работающие трубопроводы. Для уже действующих предусмотрена возможность освобождения от выполнения новых требований. Это относится к «Северному потоку-1», который действует с 2011 года. Для новых газопроводов исключений не будет.

Все отношения с владельцем «Северного потока-2» и операторами определять будет немецкий регулятор. Однако все его решения имеет право блокировать Еврокомиссия, если сочтет, что они нарушают Газовую директиву ЕС.

Эти новые правила обсуждались с ноября 2017 года. Их принятие блокировалось Болгарией и Австрией. Однако в январе 2019 года председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Румынии. Бухарест стал активно продвигать решение вопроса и преуспел в этом. Новая Газовая директива ЕС имеет огромное значение для предстоящих переговоров между Украиной и Россией по транзиту российского газа в ближайшем будущем. Как известно, срок действующего договора истекает 31 декабря 2019 года. Запуск «Северного потока-2» позволил бы «Газпрому» поставлять газ в Европу, минуя украинскую территорию. Теперь Москве придется все пересчитать. Новые правила позволят Украине, считают европейские эксперты, сохранить статус страны-транзитера.

Во вторник, 16 апреля, «Газпром» отчитался об укладке по дну Балтийского моря 1 025 километров газопровода «Северный поток-2». Это примерно 42 процента от общей протяженности трубопровода по двум ниткам. Концерн утверждает, что укладка морской части трубопровода ведется строго в соответствии с графиком.

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