Домашний олень убил своего хозяина и тяжело ранил хозяйку (фото)

Мир

В городке Мойху на северо-востоке австралийского штата Виктория домашний олень напал на своего 47-летнего хозяина Пола Макдональда, который зашел к нему в вольер, чтобы покормить животное. Разъяренный олень поднял Пола на рога и затоптал его насмерть.

Как сообщает издание News.com.au, на шум из дома выбежали жена Пола Мэнди и их сын. Сын побежал за помощью, а женщина попыталась самостоятельно защитить мужа, но в итоге сама получила ужасные ранения ног и верхней части тела. Сейчас она находится в больнице Мельбурна, где врачи борются за ее жизнь.

Олень (помесь благородного оленя и лося) прожил у супругов около двух лет. Полицейским пришлось застрелить агрессивное животное. Случаи нападения оленей на человека со смертельным исходом — крайне редки.

Пол и Мэнди

Этот инцидент произошел спустя несколько дней после трагедии в американском штате Флорида. Как писали «ФАКТЫ», самая опасная в мире птица казуар убила своего владельца-фермера, который также пытался ее покормить.

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