- 14:07 «Слава Україні»: появилось мощное видео с пленным моряком Гриценко в российском суде
- 13:52 Новый сорт розовой герберы назван в честь Марины Кинах
- 13:45 На Донбассе засекли российский военный комплекс "Зоопарк": что об этом известно
- 13:37 Ким Кардашьян впервые показала фанатам свой дом: публику поразили загадочные кухонные раковины
- 13:34 Россия причастна к убийствам офицеров украинской разведки: СБУ обнародовала доказательства
- 13:21 Ночное нападение на активистов под Одессой: задержаны двое подозреваемых
- 13:17 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 13:16 Стало известно, как попасть на НСК "Олимпийский" на дебаты Порошенко с Зеленским
- 13:11 Валютный рынок замер: что будет с курсом доллара после выборов
- 13:07 В Киеве пьяный иностранец разбил четыре авто: фото с места происшествия
Домашний олень убил своего хозяина и тяжело ранил хозяйку (фото)
В городке Мойху на северо-востоке австралийского штата Виктория домашний олень напал на своего 47-летнего хозяина Пола Макдональда, который зашел к нему в вольер, чтобы покормить животное. Разъяренный олень поднял Пола на рога и затоптал его насмерть.
Как сообщает издание News.com.au, на шум из дома выбежали жена Пола Мэнди и их сын. Сын побежал за помощью, а женщина попыталась самостоятельно защитить мужа, но в итоге сама получила ужасные ранения ног и верхней части тела. Сейчас она находится в больнице Мельбурна, где врачи борются за ее жизнь.
Олень (помесь благородного оленя и лося) прожил у супругов около двух лет. Полицейским пришлось застрелить агрессивное животное. Случаи нападения оленей на человека со смертельным исходом — крайне редки.
Этот инцидент произошел спустя несколько дней после трагедии в американском штате Флорида. Как писали «ФАКТЫ», самая опасная в мире птица казуар убила своего владельца-фермера, который также пытался ее покормить.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.