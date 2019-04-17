Происшествия

С портретами Путина и Ленина: в Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора (фото)

Сотрудники СБУ задержали в Одессе мужчину, который через запрещенные российские социальные сети призывал к изменению конституционного строя Украины. Как сообщили в управлении спецслужбы в Одесской области, их оперативники установили, что интернет-агитатор также регулярно размещал на персональных страницах и в сообществах соцсетей материалы с призывами к изменению территориального устройства нашей страны насильственным путем.

«Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с сепаратистскими материалами, а также большое количество запрещенной законодательством коммунистической символики», — сообщили в региональном управлении СБУ.

Начато уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность» УК Украины, агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пророссийскую интернет-пропагандистку, призывавшую в соцсетях к созданию «Запорожской народной республики».

Также в СБУ заявляли о прекращении деятельности управляемого с территории России экстремистского объединения. Его участник по заданию российских спецслужб должны были создать собственные военные формирования — «Украинскую повстанческую армию» (УПА) и «Украинскую национальную армию».

«ФАКТЫ» писали также, что в Украине разоблачили крупную сеть интернет-агитаторов, действовавших в интересах России.

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