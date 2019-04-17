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Происшествия

Ночное нападение на активистов под Одессой: задержаны двое подозреваемых

13:21 17 апреля 2019 218
Ночное нападение на активистов под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиция задержала двух подозреваемых в совершении вооруженного разбойного нападения — стрельбе на посту «Дачное» в Одесской области. Напомним, 16 апреля в пригороде Одессы около 50 человек в масках напали на сотрудников «Укртрансбезопасности» и представителей общественной организации «Украинский транспортный союз». Активисты заявили, что полицейские просто наблюдали за происходящим.

«Патрульными полицейскими были задержаны двое, вероятно, причастных к правонарушению. В дальнейшем их передали следователям для установления обстоятельств дела. Патрульные на служебном автомобиле доставили в больницу пострадавшего мужчину с огнестрельным ранением», — говорится в официальном сообщении полиции.

Вместе с тем подчеркивается, что информация о бездействии патрульных, которые находились на КП во время нападения, проверяется.

«По данному факту департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование. Действиям полицейских, несущих службу на КП „Дачное“, будет дана правовая оценка», — указывается в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве пьяный иностранец разбил четыре авто. Опубликованы фото с места происшествия.

А в Харькове студенты-иностранцы устроили стрельбу.

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