Новый сорт розовой герберы назван в честь Марины Кинах

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В Международном выставочном центре в Киеве проходит красочное мероприятие — ХІІІ Международная специализированная выставка цветочного бизнеса, садоводства, ландшафтного дизайна и флористики в Украине Flower Expo Ukraine-2019. Цветы царствуют на выставке с 16 по 18 апреля, участие в ней принимают ведущие украинские и международные компании.

Настоящей изюминкой первого дня работы выставки стала презентация нового сорта герберы, созданного компанией из Нидерландов Florist Holland. Цветок родом из Африки и Азии, приученный умельцами жить и цвести в северных широтах, получил имя Lаdy Mara в честь Марины Кинах. Многолетний пресс-секретарь Украинского союза промышленников и предпринимателей, супруга экс-премьера Анатолия Кинаха который год курирует Международную выставку флористов и является бессменным ее вдохновителем.

Объясняя выбор имени для нового сорта герберы, представитель компании Florist Holland Шоуден Стайн признался, что сделан он с учетом характера цветка. «Я уверен, что когда люди будут держать в руках букет из гербер Lаdy Mara, они почувствуют яркую энергетику и позитив», — сказал Стайн. По его словам, именно эти качества присущи Марине Кинах.

«Глубокий, насыщенный розовый цвет гербер Lаdy Mara передает невероятную энергетику, которую излучает Марина», — добавил Шоуден Стайн.

Марина Кинах, взволнованная таким вниманием, призналась: «Мне дарили в жизни все. Но цветок в мою честь — никогда. Где-то на небе даже есть звезда, которая носит мое имя. Но я ее не вижу. А эти прекрасные герберы Lаdy Mara (на фото в заголовке. — Ред.) я могу взять в руки и подарить всем!»

Отметим также, что на Flower Expo Ukraine посетителей ожидают интереснейшие мероприятия: мастер-классы флористов, батл «мужской букет», цирк цветов и свадебное дизайнерское шоу. Ранее его организатор, известный голландский декоратор и флорист Марк Франк в интервью «ФАКТАМ» рассказал о современных трендах в свадебном декоре.

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