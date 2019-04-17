Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі» (фото)

Шоу-бизнес

Канал СТБ приступил к съемкам девятого сезона самого «весомого» шоу страны — «Зважені та щасливі», который покажет уже осенью. В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры — Марина Боржемская и Иракли Макацария (на фото в заголовке). Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает только за себя.

Одной из участниц девятого сезона стала украинская оперная певица Алена Гребенюк, которая пришла на проект ради дочери. Изначальный вес Алены — 95 килограммов.

Алена Гребенюк

— Принять участие в проекте решила из-за дочурки, потому что она у меня тоже полненькая, — сказала Алена. — Хочется показать на личном примере, что не все так плохо, всего можно достичь своими усилиями и силой воли. Так что, когда я похудею на проекте и вернусь домой, она увидит мой прекрасный результат и тоже подтянется. Буду ей в этом всячески помогать с уже правильными знаниями, которые получу здесь. Победа не главное, но никогда не стану специально филонить, чтобы проиграть. Если я понимаю, что могу приложить максимум усилий для того, чтобы достичь поставленной цели, то сделаю всё, буду работать до последнего пота.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что финалисты седьмого сезона популярного проекта «Зважені та щасливі» Алина Буць и Максим Письмиченко впервые стали родителями.

«ФАКТЫ» также писали, что восьмой сезон популярного шоу закончился победой команды тренера Марины Боржемской-Узелковой. Отец и сын Олег и Богдан Буряки из Киева на двоих сбросили 144 кг! В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Олег и Богдан рассказали, какими силами далась им победа и как они собираются удерживать свой вес.

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