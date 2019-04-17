«Заря» в семитысячном поселке сенсационно осталась без финала Кубка Украины: видео матча

Спорт

В среду, 17 апреля, в поселке городского типа Петрово Кировоградской области с населением 7 тысяч человек состоялся полуфинал Кубка Украины по футболу, в котором местный «Ингулец» (седьмое место в первой лиге) сенсационно обыграл луганскую «Зарю» — 2:1 (Запорожец, 15, Щедрый, 39 — Чеберко, 45+1).

Счет в поединке на стадионе, вмещающем всего 2 200 зрителей, был открыт на 15-й минуте, когда после флангового выпада подопечных экс-наставника «Зирки» Лавриненко полузащитник Запорожец ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот бразильского голкипера Луиса Фелипе — 1:0. Дальше — больше. На 38-й минуте «Ингулец» удвоил свой перевес в счете: после удара Щедрого со штрафного мяч ударился о газон и оказался в сетке — 2:0.

Благо для гостей, перед самым перерывом Чеберко с помощью рикошета от ноги защитника сократил отставание «Зари» — 2:1. Однако, несмотря на то, что в запасе у команды премьер-лиги в запасе был весь второй тайм, счет на табло так и не изменился.

Впервые в истории Кубка Украины в решающем матче турнира сыграет представитель первой лиги — «Ингулец» из Петрово, поочередно выбивший из турнира «Мариуполь», «Карпаты» и «Зарю».

Видео матча

В другом полуфинале национального Кубка 17 апреля сыграют лидер первой лиги «Днепр-1» и донецкий «Шахтер».

Решающий поединок Кубка Украины состоится 15 мая на «Славутич Арене» в Запорожье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в серии пенальти проиграло в Кубке Украины «Шахтеру».

Фото ФК «Ингулец»



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