Популярный российский актер-крымнашист влип в скандал из-за водки (видео)

Мир

Утром 17 апреля в российском Барнауле задержали самолет из-за российского актера Александра Панкратова-Черного. Артиста обвинили в неадекватности и пьянстве на борту.

Как пишут российские СМИ, актер пришел на посадку одним из последних, отказался предъявить посадочный талон и сразу потребовал спиртного, сопровождая это нецензурной бранью.

На устные и письменное предупреждения экипажа он якобы не реагировал.

Телеграм-канал Mash уточняет, что на актёра завели дело за хулиганство за то, что он обозвал бортпроводника геем.

Командир судна вызвал полицию, чтобы утихомирить зарвавшегося артиста. Панкратов застыдился и перед всеми извинился.

В связи с угрозой безопасности полета Панкратова-Черного все же сняли с рейса и передали полицейским.

Напомним, Александр Панкратов-Черный занесен в базу сайта «Миротворец» за неоднократные посещения оккупированного Крыма. Актер также внесен в «черный список» актеров, которым зщапрещен въезд в Украину.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее скандалом на борту самолета отметился еще один российский актер — Алексей Панин. «Любимый актер Путина» устроил дебош на борту самолета, возвращавшегося в Россию из аннексированного ею Крыма.

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