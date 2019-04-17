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Бывший президент Перу скончался в больнице после попытки самоубийства
В среду, 17 апреля, бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил себе в голову, когда его пыталась арестовать полиция. 69-летний политик был доставлен в больницу, где скончался от полученного ранения.
Инцидент произошел в доме Гарсии в престижном районе Лимы Мирафлорес. Полицейские прибыли с ордером на арест, выданный судом в 06:30 по местному времени. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что Гарсию должны были арестовать на 10 суток по подозрению в участии в преступном сговоре, в отмывании денег и получении взятки в размере 100 тысяч долларов.
Как сообщает перуанский телеканал TeleSUR, Гарсия перенес три остановки сердца, пока находился в отделении шоковой терапии.
Алан Гарсия занимал президентский пост дважды. Первый раз он был избран главой государства в июле 1985 года и руководил страной на протяжении пяти лет. Вторую победу на выборах одержал в июле 2006 года. Второй президентский срок также продолжался пять лет.
В коррупции Гарсию впервые обвинили еще в 1992 году. Ему даже пришлось бежать в Колумбию, где он проживал до 2001 года. Вернулся в Перу только после снятия обвинений. В 2016 году Гарсия снова баллотировался в президенты, но занял в первом туре только пятое место.
В ноябре 2018 года Алан Гарсия получил запрет на выезд из Перу после подозрения в получении взяток от компании en: Odebrecht. 17 ноября 2018 года он вошел в резиденцию уругвайского посла в Лиме и попросил убежища. 3 декабря Уругвай отказал Гарсии. Ему пришлось покинуть посольство.
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