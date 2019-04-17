Полицию Кировоградской области обвинили в избиении болельщиков луганской "Зари": что произошло

Происшествия

В Кировоградской области во время полуфинального матча между командами «Ингулец» и «Заря» произошел инцидент, в результате которого пострадали болельщики луганчан. Местные правоохранители в средине второго тайма, пытаясь призвать фанов «Зари» к порядку, избили их. Среди пострадавших было и двое ребят, которые находились в плену у боевиков так называемой «ЛНР» — Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров.

Игра проходила на выездном секторе стадиона «Ингулец» в селе Петрово.

В своем рассказе «Главкому» Овчаренко так описал ситуацию: «Нас связали семерых или восьмерых, точно не разглядел. У меня разбита голова, лицо, выбит зуб».

По словам Овчаренко, полицейские ворвались в сектор, когда там в начале второго тайма загорелась пиротехника. Фанов залили перцовым газом и начали бить дубинками со всех сторон. Пострадала и девушка Овчаренко. Ей досталось дубинкой по голове.

Луганчанин отметил, полицейские вели себя исключительно произвольно, продолжали бить задержанных по дороге от сектора в автозак.

«Такого безобразия правоохранителей на трибунах украинских стадионов Владислав не помнит уже давно и обещает этой грубости работников МВД без внимания не оставить», — пишет издание.

Напомним, в оккупированном Луганске Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров сожгли флаг так называемой «ЛНР». Боевики вычислили их и осудили за «шпионаж в пользу Украины». Владу Овчаренко присудили 17 лет строгого режима, а Артему Ахмерову — 13 лет. Позднее в результате последнего крупного обмена в декабре 2017 года парни оказались на свободе.

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