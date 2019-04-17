Эмилия Кларк, Леди Гага, Мохамед Салах вошли в список 100 самых влиятельных людей в мире (фото)

Мир

В среду, 17 апреля, американский журнал Time опубликовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных персон в мире. По сложившейся традиции, люди, попавшие в это число, распределены по группам. Каждому из них посвящен короткий очерк, написанный кем-то из тех, кто знает этого человека, работал или работает с ним.

Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала

Актер Махершала Али, лауреат двух премий "Оскар"

Бри Ларсон в фильме "Капитан Марвел"

Ариана Гранде

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов"

Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии"

Так, в группу под названием «Артисты» вошли звезды Голливуда Дуэйн Джонсон, Реджина Кинг, Эмилия Кларк, Бри Ларсон, Махершала Али, Гленн Клоуз, Рами Малек, певица Ариана Гранде и другие. Кинг, Али, Малек в этом году стали лауреатами премии «Оскар» и ряда других престижных кинонаград. Ларсон исполнила главную роль в фильме «Капитан Марвел», который уже собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. Кларк сыграла одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», премьера восьмого сезона которого состоялась 14 апреля.

Самин Носрат

В группу «Пионеры» вошли среди других супермодель Крисси Тайген, автор множества популярных книг по кулинарии и телеведущая Самин Носрат, писатель Марлон Джеймс.

Президент США Дональд Трамп

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо

Папа Римский Франциск

Специальный прокурор Роберт Мюллер

В группе «Лидеры» оказались президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелози, член Палаты представителей с 2019 года Александрия Окасио-Кортес, которой всего 29 лет и она к тому же латиноамериканка, лидер оппозиции Венесуэлы, временный президент этой страны Хуан Гуайдо, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, министр внутренних дел Италии Маттео Салвини, специальный прокурор США Роберт Мюллер, премьер-министр Пакистана Имран Хан, новый генеральный прокурор США Уильям Барр.

Певица и актриса Леди Гага

Кинорежиссер Спайк Ли

Певица Тейлор Свифт

В группу «Иконы» включены бывшая первая леди США Мишель Обама, американская певица Тейлор Свифт, американский режиссер Спайк Ли, певица и актриса Леди Гага.

Мохамед Салах

Леброн Джеймс

Марк Цукерберг

В группе «Титаны» представлены в частности египетский футболист Мохамед Салах, выступающий за английский клуб «Ливерпуль», звезда НБА Леброн Джеймс, основатель Facebook Марк Цукерберг, профессиональный игрок в гольф Тайгер Вудс, индийский миллиардер Мукеш Амбани, председатель совета директоров компании Walt Disney Боб Айгер.

Напомним, уже год как «ФАКТЫ» каждую неделю публикуют эксклюзивные интервью со знаменитыми людьми из разных стран мира. Сегодня мы с гордостью может констатировать, что ни разу не ошибались в выборе собеседника. Сразу несколько персон из списка Time были представлены в этих откровенных беседах. Они стоят того, чтобы перечитать их еще раз.

Дуэйн Джонсон: «В 15-летнем возрасте я чудом спас маму, бросившуюся под грузовик»

Поначалу мои попытки стать певицей заканчивались тем, что я падала и билась о землю, — Леди Гага

Я боялся, что на съемках «Богемской рапсодии» участники Queen меня засмеют, — Рами Малек

После инаугурации Дональда Трампа я полчаса плакала без остановки, — Мишель Обама

Эмилия Кларк: «Я избранная — выжила после двух операций на мозге и сохранила свои таланты»

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