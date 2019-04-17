Мир

В Португалии разбился автобус с туристами: десятки погибших

В среду, 17 апреля, на острове Мадейра (Португалия) разбился туристический автобус. В нем ехали не менее 50 иностранцев. Местные СМИ сообщают о как минимум 28 погибших.

Автобус слетел с дороги и врезался в частный жилой дом (фото в заголовке). По одной из версий, водитель не справился с управлением, согласно другой — отказали тормоза. С этим сейчас разбирается полиция.

Автокатастрофа произошла неподалеку от местного ботанического сада, который являются одной из достопримечательностей. К месту трагедии прибыли 14 бригад скорой помощи.

Немецкая газета Bild утверждает, что все погибшие были гражданами Германии — 17 мужчин и 11 женщин

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в американском штате Флорида, где в январе нынешнего года автобус с детьми столкнулся с двумя грузовиками и легковым автомобилем.

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