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В Португалии разбился автобус с туристами: десятки погибших
В среду, 17 апреля, на острове Мадейра (Португалия) разбился туристический автобус. В нем ехали не менее 50 иностранцев. Местные СМИ сообщают о как минимум 28 погибших.
Автобус слетел с дороги и врезался в частный жилой дом (фото в заголовке). По одной из версий, водитель не справился с управлением, согласно другой — отказали тормоза. С этим сейчас разбирается полиция.
Автокатастрофа произошла неподалеку от местного ботанического сада, который являются одной из достопримечательностей. К месту трагедии прибыли 14 бригад скорой помощи.
Немецкая газета Bild утверждает, что все погибшие были гражданами Германии — 17 мужчин и 11 женщин
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в американском штате Флорида, где в январе нынешнего года автобус с детьми столкнулся с двумя грузовиками и легковым автомобилем.
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