В Нью-Йорке предотвратили поджог собора Святого Патрика (фото)

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В среду, 17 апреля, полиция Нью-Йорка задержала в соборе Святого Патрика 37-летнего мужчину с двумя канистрами бензина. Кроме того, при нем оказались две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и две кухонные зажигалки. Имя задержанного пока не называется. Известно, что он проживает в городке Хасбрук-Хейтс, штат Нью-Джерси.

Собор Святого Патрика расположен на Пятой авеню. Это сооружение является историческим памятником и главным католическим храмом Нью-Йорка. Мотив задержанного пока не ясен. В полиции заявили, что этот человек эмоционально нестабилен.

Глава отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер на пресс-конференции подчеркнул, что рассматриваются любые версии. Пока рано говорить, готовил ли задержанный теракт. Однако данные им объяснения не выглядят связно и убедительно.

Американские СМИ отмечают, что инцидент произошел спустя два дня после разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери в столице Франции.

Мужчина припарковал свой минивэн на Пятой авеню, какое-то время прогуливался рядом с собором Святого Патрика, затем вернулся к машине и достал две красные канистры. В них находилось в общей сложности 18 литров бензина. Также он достал полиэтиленовый пакет, в котором были две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и две газовые кухонные зажигалки, сообщил Миллер.

«Затем со всем этим он вошел в собор, где его сразу остановил охранник. Мужчину предупредили, что входить в храм со всеми этими предметами запрещено. Он развернулся, чтобы выйти, и пролил бензин на пол. Мы не можем утверждать, что он сделал это умышленно», — заявил Миллер.

Мужчину задержали два офицера полиции, когда он шел с канистрами по Пятой авеню по направлению к 50-й улице. Он заявил, что хотел пройти через собор на Мэдисон-авеню, где у него заглох автомобиль. «Закончился бензин», — сказал он. Ему показалось, что так он сократит путь. Однако полицейские проверили машину задержанного. Бензина в баке было достаточно, и она легко завелась. Расследование продолжается.

Собор Святого Патрика построен в 1878 году. Недавно в храме была установлена система противопожарной безопасности. Кроме того, деревянную крышу здания покрыли специальным защитным веществом.

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