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Россия отправляет в металлолом гордость флота — шесть атомных крейсеров и подводных лодок (фото)
В России отказались от модернизаации и решили утилизировать шесть кораблей ВМС — атомные ракетные крейсеры и подводные лодки. Ранее сообщалось, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» является одним из пяти худших в истории.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников в российском Минобороны, речь идет о крейсерах «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», а также подлодках «Петропавловск-Камчатский», «Святой Георгий Победоносец», «Подольск» и «Даниил Московский».
Сообщается, что подводная лодка «Даниил Московский» была основной многоцелевой подлодкой ВМФ РФ в 1980—1990-х годах с торпедным вооружением, в странах НАТО субмарины этого типа прозвали «Черный принц». Планируется, что утилизация завершится до конца 2021 года и обойдется в 2,7 млрд рублей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мурманской области России двое военнослужащих похитили с авианосца «Адмирал Кузнецов» около 400 радиодеталей. Их стоимость — более 1,4 миллиона рублей.
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