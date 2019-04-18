Мир

Россия отправляет в металлолом гордость флота — шесть атомных крейсеров и подводных лодок (фото)

В России отказались от модернизаации и решили утилизировать шесть кораблей ВМС — атомные ракетные крейсеры и подводные лодки. Ранее сообщалось, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» является одним из пяти худших в истории.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников в российском Минобороны, речь идет о крейсерах «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», а также подлодках «Петропавловск-Камчатский», «Святой Георгий Победоносец», «Подольск» и «Даниил Московский».

"Адмирал Лазарев"

Сообщается, что подводная лодка «Даниил Московский» была основной многоцелевой подлодкой ВМФ РФ в 1980—1990-х годах с торпедным вооружением, в странах НАТО субмарины этого типа прозвали «Черный принц». Планируется, что утилизация завершится до конца 2021 года и обойдется в 2,7 млрд рублей.

"Даниил Московский"

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мурманской области России двое военнослужащих похитили с авианосца «Адмирал Кузнецов» около 400 радиодеталей. Их стоимость — более 1,4 миллиона рублей.

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