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- 9:10 Появились первые фото и видео автокатастрофы с туристами в Португалии
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Появились первые фото и видео автокатастрофы с туристами в Португалии
В четверг, 18 апреля, европейские СМИ распространили первые фотографии и видео с места автокатастрофы, которая произошла накануне на острове Мадейра в Португалии. Как уже сообщали «ФАКТЫ», там разбился автобус с иностранными туристами. По уточненным данным, погибли 29 человек. Все они были гражданами Германии.
Автобус возвращался с экскурсии. Немецкие туристы побывали в местном ботаническом саду. В автобусе находились 57 человек, включая португальцев — водителя и гида. Они выжили и скоро дадут показания. В больнице находятся 22 человека с серьезными травмами.
Автобус ехал по извилистой горной дороге. В какой-то момент водитель потерял управление. Автобус вильнул вправо, слетел вниз, перевернулся и врезался в крышу частного жилого дома, расположенного на горном склоне.
На место трагедии прибыли 14 бригад скорой помощи. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза предоставил свой самолет для переброски нескольких раненых в больницу.
Местные жители говорят, что автокатастрофа произошла на крутом повороте. В этом месте часто случаются ДТП.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.