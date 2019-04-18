Деньги

Украине грозит дефицит сжиженного газа: что будет с ценами на горючее

На украинском топливном рынке наблюдается необычная ситуация. После роста, произошедшего в первой половине апреля, стоимость бензина стабилизировалась. Однако продолжает дорожать сжиженный газ. С начала марта литр этого топлива прибавил в цене почти три гривни. В четверг, 18 апреля, средняя по стране цена литра бензина А-95 составляет 28,81 грн, дизельного топлива — 28,36 грн, сжиженного газа — 13,35 грн.

Как сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, рост цены сжиженного газа связан с угрозой возникновения его дефицита на отечественном рынке. По прогнозу эксперта, импорт автогаза в апреле составит около 100 тыс. тонн. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. тонн. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140−145 тыс. тонн.

«Ситуация со сжиженным газом не совсем понятная. По нашим расчетам, учитывая текущие поставки из-за рубежа, к концу апреля может возникнуть нехватка этого горючего. В таких условиях цена литра сжиженного газа может вырасти до 14 гривен. Однако по мере увеличения объемов поставок ситуация должна исправиться», — отметил Сергей Куюн.

Как ранее писали «ФАКТЫ», с каждым годом в Украине потребляется все меньше бензина. В 2018 году объем украинского рынка бензинов сократился на 4,9%. Наши автомобилисты предпочитают переоборудовать автомобили, чтобы использовать в качестве топлива сжиженный газ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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