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В Великобритании убили звезду культового фильма "На игле 2"
Вечером 17 апреля в столице Шотландии Эдинбурге был убит британский актер Брэдли Уэлш. Его застрелили около 20:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) в оживленном районе Вест-Энд. Убийце удалось скрыться. Полиция ищет подозреваемого. Ни мотив, ни детали преступления пока не сообщаются.
Уэлшу было 42 года. Он сыграл единственную роль в кино — в фильме «T2: Трейнспоттинг» или «На игле 2». Но она сделала его знаменитым. Это культовая картина британского режиссера Дэнни Бойла, продолжение нашумевшего фильма «На игле», вышедшего в прокат в 1996 году.
Первая часть стала звездной сразу для трех британских актеров — Юэна Макгрегора, Джонни Ли Миллера и Роберта Карлайла. В одночасье они превратились в самых востребованных британских кинозвезд.
Оба фильма Бойл снял по произведениям британского писателя Ирвина Уэлша «На игле» и «Порно». Ирвин дружил с Брэдли и предложил ему сыграть в «T2: Трейнспоттинг» роль мафиози мистера Дойла, который держит сеть саун. Режиссер не возражал. Так Брэдли Уэлш оказался в одной компании с Макгрегором, Миллером и Карлайлом.
В молодости у Брэдли были большие проблемы с законом. Он входил в группу футбольных хулиганов и чудом не стал членом одной из преступных организаций. Вырваться из криминального окружения ему помогли занятия боксом. Уэлш даже завоевал титул чемпиона Великобритании в легком весе. Спортивные успехи позволили ему со временем открыть собственный спортзал, в котором могли бесплатно заниматься боксом трудные подростки.
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