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Боже мой! Я люблю вас, парни! – Харри Кейн о выходе «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
Лидер атак «Тоттенхэма» Харри Кейн, «сломавшийся» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», очень эмоционально отреагировал на первый за 57 лет выход команды в полуфинал турнира.
Травмированный форвард (в текущем сезоне Кейн провел за бывший клуб Сергея Реброва 41 матч, забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач) смотрел трансляцию ответной встречи со стадиона «Сити оф Манчестер» по телевизору и после финального свистка дал волю эмоциям. «Боже мой! Я люблю вас, парни!» — написал Харри Кейн в Twitter, сопроводив публикацию небольшим видео, на котором кричит: «Вперед! Давайте же!»
Omggg! I love you boys!!! #COYS #UCL pic.twitter.com/S2Y9e5yY9N— Harry Kane (@HKane) 17 апреля 2019 г.
Напомним, что после домашней победы (1:0) «Тоттенхэм» в гостях проигрывал команде Хосепа Гвардиолы со счетом 3:4 и на 93-й минуте пропустил пятый мяч. Только вот, пока футболисты «Манчестер Сити» радовались успеху, турецкий рефери Джюнейт Чакыр после просмотра видеоповторов отменил гол из-за офсайда. А это значило, что «Тоттенхэм» при счете 4:4 по сумме двух встреч вышел в полуфинал за счет голов на чужом поле.
Первого и 7 мая команда Маурисио Почеттино оспорит путевку в финал Лиги чемпионов в матчах с «Аяксом» (в другой паре 30 апреля и 8 мая сыграют «Ливерпуль» и «Барселона»). При этом в первой игре «шпорам» точно не помогут травмированный Кейн и дисквалифицированный за перебор желтых карточек герой «битвы при Манчестере» кореец Сон Хын Мин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» снова разгромил «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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