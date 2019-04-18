США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы. ЕС и Канада недовольны

Мир

В среду, 17 апреля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о введении новых санкций против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Выступая в Майами перед кубинскими иммигрантами, он назвал эти страны «тройкой государств-тиранов».

Вашингтон вводит жесткие ограничения на поездки и перевод денег на Кубу. Теперь один человек сможет отправлять из США в эту страну не более тысячи долларов в квартал. Эта мера должна затруднить доступ кубинских властей к американской валюте. Также вводятся санкции в отношении пяти компаний, связанных с кубинскими военными и спецслужбами, включая авиакомпанию Aerogaviota. Болтон подчеркнул, что политика президента США Барака Обамы, направленная на нормализацию отношений с Кубой, в результате привела к расширению вредного идеологического влияния кубинского режима в регионе.

Ранее 17 апреля Государственный департамент США объявил о том, что американские граждане со 2 мая 2019 года получат право подавать в суд на компании, которые работают на Кубе и пользуются собственностью, конфискованной после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима во главе с Фиделем Кастро. Иски могут коснуться большого числа европейских и канадских компаний.

Решение Белого дома разрешить судебные процессы против иностранных фирм, действующих на Кубе, вызвало резкую критику в Евросоюзе и Канаде. В документе, подписанном главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини, министром иностранных дел Канады Кристей Фриланд и комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем, действия Вашингтона названы прискорбными. Брюссель и Оттава уверены, что это окажет «серьезное негативное влияние» на законный бизнес на Кубе и приведет к «спиральному росту судебных исков».

ЕС и Канада выразили намерение совместно защищать интересы своих компаний в рамках Всемирной торговой организации. «Наши законы допускают, что любые претензии США будут сопровождаться встречными исками в европейских и канадских судах, поэтому решение США разрешать иски против иностранных компаний может привести только к ненужной спирали судебных процессов», — подчеркивается в совместном заявлении.

Новые санкции в отношении Венесуэлы прежде всего касаются Центрального банка этой страны. Как подчеркивается в официальном заявлении Министерства финансов США, цель ограничений — «предотвратить использование Центробанка Венесуэлы режимом Мадуро в качестве инструмента по разграблению активов государства и эксплуатации госучреждения для обогащения коррумпированных представителей режима».

Выступая в Майами, Болтон предостерег Россию и другие «внешние силы» от поддержки президента Николаса Мадуро. Он напомнил, что в марте Москва отправила в Венесуэлу около сотни военных и 35 тонн груза. Куба, со своей стороны, помогает Мадуро своими силами безопасности. «США будут рассматривать подобные провокационные действия как угрозу миру и международной безопасности в регионе», — предупредил Болтон.

Минфин США ввел также штрафные меры против банка Banco Corporativo в Никарагуа и против Лауреано Ортеги Мурильо — сына президента Никарагуа. Болтон назвал указанный банк «черной кассой», а Мурильо — «крупным коррупционером». Санкции включают в себя блокировку активов банка в США. Американским гражданам запрещается вести с Banco Corporativo любые дела.

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