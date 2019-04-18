«МастерШеф» покинула ведущая Татьяна Литвинова

Шоу-бизнес

Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова больше не будет работать в составе жюри реалити «МастерШеф». Известная телеведущая и канал СТБ после шести лет работы решили не продлевать сотрудничество по ряду программ. Об этом сообщила сама Литвинова в Instagram, которая намерена теперь развивать собственные проекты.

«Благодарю всех причастных к моему профессиональному росту на этом непростом и очень интересном пути: любимые команды и коллеги, сотни участников проектов СТБ, миллионы зрителей, с которыми мы сроднились и стали настоящими друзьями. 280 дней в году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны — и так 6 лет подряд. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом! Теперь у меня появилось много времени для создания собственных проектов — это прекрасные идеи, стремящиеся наружу и требующие реализации. Я вынашивала их долго и вдохновенно», — прокомментировала Татьяна.

В свою очередь, канал поблагодарил ее за работу, талант, харизму и высокий кулинарный профессионализм.

«За время нашего сотрудничества Татьяна стала для украинцев не просто опытнейшим экспертом, а и настоящей звездой. Уверен, она сможет воплотить в жизнь свои потрясающие идеи, нам остается лишь пожелать Тане огромный успехов на этом самостоятельно пути», — сказал креативный продюсер «МастерШеф» Владимир Турич.

Напомним, Татьяна Литвинова была экспертом в шоу"Все буде добре" и «Все буде смачно», которые сейчас закрыли, судьей шоу «МастерШеф» (3−8 сезоны), «МастерШеф. Дети» (1−2 сезоны) и «МастерШеф. Кулинарный выпускной». Кто заменит Татьяну, пока не сообщается.

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