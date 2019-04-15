Анита Луценко вернулась в новый сезон шоу «Зважені та щасливі»

Шоу-бизнес

Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона шоу для худеющих «Зважені та щасливі». Новый проект обещает много сюрпризов. Один из них — смена ведущих и тренерского состава. В проект вернется Анита Луценко, которую называют самой удачной и яркой кандидатурой на этот пост. Она не только ведет шоу, но и помогает своими советами, мотивирует участников.

Остается в качестве наставника Марина Боржемская, которая боролась за победу в шоу с уже бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Ее новым оппонентом станет экс-герой «Холостяка», кинопродюсер Иракли Макацария. Активный приверженец здорового образа жизни и спорта, который создал свое идеальное тело, будет делиться не только советами, как привести себя в форму, но и поможет участникам строить отношения. Ведь зачастую полные люди бывают одинокими, считая, что именно лишний вес мешает им строить успешную личную жизнь. Участники пройдут первый конкурс, после чего будут распределены по двум командам.

«Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный „Холостяк“ СТБ, кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он, как никто другой, ассоциируется со спортом. Он занимается им профессионально; свое идеальное тело он создал сам. На телевидении в Грузии ведет постоянные рубрики, касающиеся здорового образа жизни, и читает мотивационные лекции. Иракли станет для наших участников не только сильным тренером, а и хорошим советчиком в плане восприятия себя и построения отношений, если у них возникнет такой запрос», — комментирует выбор нового тренера креативный продюсер шоу Евгений Туник.

«Для второй кандидатуры мы просмотрели много известных женщин, которые связаны со спортом. Но в итоге остановились на той, с кем сотрудничаем уже три года — Марина Боржемская. За время работы в проекте она несколько раз победила сильных мужчин-тренеров. Марина требует нового соперника, которым станет Иракли», — добавил он.

Премьера девятого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі» состоится осенью 2019 года.

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