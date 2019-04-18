Греция и Польша требуют от Германии более триллиона евро на двоих

Мир

В среду, 17 апреля, парламент Греции большинством голосов одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса (на фото в заголовке) добиться от Германии репарации за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. Кабинету министров поручено действовать «всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами».

Напомним, в ходе парламентской предвыборной кампании 2015 года Ципрас сам пообещал призвать Германию к ответу. Ранее он же поднимал этот вопрос в 2013 году, чем вызвал явное недовольство в Берлине.

Тем не менее, греческий парламент сформировал специальную комиссию, которой было поручено оценить потери страны не только в годы Второй мировой войны, но и в годы Первой мировой войны. В 2018 году члены комиссии представили отчет, в котором была указана сумма в размере 270 миллиардов евро. Эксперты указали, что в период гитлеровской оккупации с апреля 1941 по сентябрь 1944 года погибли около 300 тысяч греков. А в 1942 году нацисты вынудили Национальный банк Греции предоставить Германии кредит в 476 миллионов рейхсмарок.

Кстати, похожую позицию занимает и Польша. Там тоже создана парламентская комиссия, изучающая вопрос репараций за нанесенный стране ущерб во время немецкой оккупации. Члены комиссии предъявили Берлину счет на 850−900 миллиардов евро!

Власти ФРГ не раз подчеркивали, что считают вопрос репараций закрытым. Юридически и политически он был окончательно урегулирован много лет назад. Например, греческий кредит вошел в Лондонское соглашение о долгах, подписанное в 1953 году. Кроме того, на первой конференции по репарациям, которая состоялась осенью 1945 года в Париже, Греции была определена ее доля в общей сумме репараций за Вторую мировую войну. Согласно тому решению, Греция получила от Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро. Также в послевоенные годы ФРГ выплатила родственникам всех жертв нацистов в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов немецких марок. Общий размер этих выплат был определен договором, заключенным в 1960 году. Все индивидуальные требования были учтены. Что касается ущерба, нанесенного в годы Первой мировой войны, то все выплаты Германия завершила в 2010 году.

Наконец, в 1990 году был заключен договор «два плюс четыре» о восстановлении единства Германии. Он фактически подвел черту под событиями Второй мировой войны. Документ был признан как Грецией, так и Польшей. Он не предусматривает никаких дополнительных репараций.

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