Происшествия

Сон за рулем стал причиной смертельной аварии на Одесской трассе под Киевом (фото, видео)

Около шести часов утра 18 апреля на 35-м километре трассы Одесса — Киев загруженный эвакуатор, направлявшийся в сторону столицы, врезался в припаркованную фуру. По одной из версий, водитель уснул за рулем и эвакуатор на полном ходу въехал в грузовик.

ДТП произошло возле Василькова. Кабину эвакуатора сверху привалило двумя автомобилями, которые он перевозил.

По данным ресурса dtp.kiev.ua, водитель эвакуатора погиб. На месте работают полиция спасатели, которым пришлось вырезать тело водителя из искореженной кабины.

Подробности и причины ДТП уточняются. Начато расследование.

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Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

Видео dtp.kiev.ua

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