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На Житомирской трассе под Киевом разбилась легковушка, водитель которой пытался объехать место ДТП (фото)
Авария произошла около трех часов ночи 18 апреля на 63-м километре дороги Киев — Чоп (так называемой Житомирской трассы).
Как стало известно «ФАКТАМ» от очевидцев случившего, Opel Vectra, который двигался в сторону Киева, налетел на металлический отбойник.
По одной из версий, водитель Opel Vectra мог потерять управление, когда пытался объехать место аварии, к которую попал пикап Mitsubishi L200. Пикап перевернулся, а его груз заблокировал проезд по правой полосе трассы. Водитель Mitsubishi отделался незначительными ушибами.
А вот водитель автомобиля Opel Vectra, налетевшего на отбойник, был госпитализирован в Макаровскую райбольницу с серьезными травмами. Туда же были доставлены и двое его пассажиров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии на Одесской трассе под Киевом. Там эвакуатор, нагруженный двумя автомобилями, врезался в фуру.
Также сообщалось о ночном погроме со стрельбой под Одессой. Около 50 вооруженных людей напали на активистов. Позже стали известны детали кровавого побоища. А также были озвучены возможные причины ночной стрельбы под Одессой: кто и как «пилит» теневые схемы.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»
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