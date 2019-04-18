26.74 / 27.02 30.09 / 30.49
Киев: +12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Житомирской трассе под Киевом разбилась легковушка, водитель которой пытался объехать место ДТП (фото)

14:49 18 апреля 2019 175
На Житомирской трассе под Киевом разбилась легковушка, водитель которой пытался объехать место ДТП (фото)
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Авария произошла около трех часов ночи 18 апреля на 63-м километре дороги Киев — Чоп (так называемой Житомирской трассы).

Как стало известно «ФАКТАМ» от очевидцев случившего, Opel Vectra, который двигался в сторону Киева, налетел на металлический отбойник.

По одной из версий, водитель Opel Vectra мог потерять управление, когда пытался объехать место аварии, к которую попал пикап Mitsubishi L200. Пикап перевернулся, а его груз заблокировал проезд по правой полосе трассы. Водитель Mitsubishi отделался незначительными ушибами.

А вот водитель автомобиля Opel Vectra, налетевшего на отбойник, был госпитализирован в Макаровскую райбольницу с серьезными травмами. Туда же были доставлены и двое его пассажиров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии на Одесской трассе под Киевом. Там эвакуатор, нагруженный двумя автомобилями, врезался в фуру.

Также сообщалось о ночном погроме со стрельбой под Одессой. Около 50 вооруженных людей напали на активистов. Позже стали известны детали кровавого побоища. А также были озвучены возможные причины ночной стрельбы под Одессой: кто и как «пилит» теневые схемы.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины