Происшествия

Дело о сбитом Ил-76: суд не признал гибель командира самолета следствием агрессии России

К резонансным судебным решениям последних дней добавилось еще одно. В Мелитополе Запорожской области суд неожиданно отказался признавать связь российской агрессии с крушением Ил-76 в небе над Луганском летом 2014 года.

14 июня 2014 года возле Луганского аэропорта террористы сбили самолет Ил-76 с украинскими десантниками. Вместе с военными погиб экипаж самолета, в том числе командир экипажа Ил-76 подполковник Александр Белый. Семья подполковника — вдова Татьяна и семилетняя дочь Мария — подали заявление в суд, чтобы юридически засвидетельствовать факт и обстоятельства трагедии.

В итоге судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева отказала семье погибшего офицера. Суд отказался признавать, что подполковник Белый погиб вследствие вооруженной агрессии России против Украины.

Суд никак не комментировал принятое решение, но оставил за семьей подполковника право на апелляцию.

Напомним, в июне 2014 года боевики «ЛНР» в Луганском аэропорту сбили заходивший на посадку Ил-76. Террористы воспользовались ракетой из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» и снарядами зенитной установки ЗУ-23. При крушении самолета погибли 49 человек: экипаж и 40 десантников 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

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